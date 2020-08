Calciomercato Juventus, idea Pochettino | Arriva l’apertura

La Juventus continua a valutare nuove soluzioni in panchina e nel frattempo arriva l’apertura dell’allenatore Mauricio Pochettino

È stata una stagione di alti e bassi per la Juventus, che ha perso di vista i primi due obiettivi (Supercoppa Italiana e Coppa Italia) ma ha conquistato lo scudetto e ora vuole dire la sua in Champions League per provare a rendere storica un’annata poco convincente dal punto di vista delle prestazioni.

La società sperava di avere il famoso bel gioco con l’arrivo di Maurizio Sarri ma fin qui la squadra non si è comportata nel migliore dei modi, e non è da escludere un ribaltone in panchina in caso di fallimento in Champions League.

Calciomercato Juventus, Pochettino apre: “Aperto a nuove sfide. Serie A simile alla Premier League”

Mauricio Pochettino, ai microfoni di El Pais, ha parlato del suo futuro non escludendo nulla e parlando anche del campionato italiano. Queste le sue parole: “In Premier League c’è un vantaggio dal punto di vista commerciale, ma anche LaLiga, Serie A, Ligue 1 e Bundesliga sono simili e molto potenti. Io sono aperto nuove sfide e nuovi orizzonti che potrebbero arricchirmi”.

La scelta: “Spesso si sbaglia perché sembra che gli allenatori chiedono o trovano un progetto, ma non è così. Si deve trovare un club, un presidente o persone che vanno di pari passo con le idee che abbiamo che crediamo possano portarti al successo. Se arriva quell’offerta diciamo tutti di sì”.

Mauricio Pochettino dunque è pronto ad accettare nuove sfide e se arrivasse la chiamata della Juventus sembrerebbe intenzionato ad accettare.

