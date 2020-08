Calciomercato Juventus, svolta Aubameyang | Due indizi per il francese

La Juventus va a caccia del colpo in attacco: sfuma un obiettivo ma c’è l’apertura per un altro calciatore seguito da tempo

È stata una stagione particolare per la Juventus, che nonostante i troppi passi falsi in campionato è riuscita ad alzare lo scudetto per la nona volta consecutiva con due giornate di anticipo. In Coppa Italia e in Supercoppa Italiana, però, sono arrivate due sconfitte che hanno fatto sfumare due trofei nei mesi di dicembre e giugno.

Ora le attenzioni si spostano tutte verso la Champions League, che ripartirà venerdì prossimo con il ritorno degli ottavi di finale contro il Lione dove si proverà a ribaltare la sconfitta rimediata all’andata per 1-0 in terra francese.

Calciomercato Juventus, sfuma Aubameyang: tutto su Lacazette

Mentre la squadra è concentrata per riscattarsi nella competizione più importante per club, la società inizia a lavorare per il futuro per costruire una squadra ancor più competitiva attraverso il prossimo calciomercato. Dopo l’acquisto di Arthur, scambiato per Pjanic più circa 15 milioni, l’obiettivo è chiudere per un colpo in attacco.

Aubameyang sembrerebbe ormai sfumato in quanto il tecnico Mikel Arteta ha parlato della volontà di rinnovare, per cui l’Arsenal potrebbe far partire Alexandre Lacazette. Il francese, che ha rilasciato delle dichiarazioni importanti nelle ultime ore, è da tempo nel mirino della Juventus e vista la situazione potrebbe esserci l’assalto da circa 40 milioni di euro.

In questa stagione Alexandre Lacazette ha giocato 38 partite e ha siglato 12 reti in totale tra Premier League e le varie coppe.