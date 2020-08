Calciomercato Inter e Juventus, niente accordo | Va via subito!

Arriva l’annuncio a sorpresa: niente accordo per la permanenza del calciatore. Parte l’assalto di Juventus e Inter

Si chiude con un successo all’Allianz Stadium per 1-3 la Serie A della Roma, che ha conquistato il quinto posto e ora si concentrerà soprattutto sull’Europa League, dove però perderà un pezzo importante che ha fatto la differenza in questi mesi. Come riporta Sky Sport, infatti, non c’è nessun accordo tra Roma e Manchester United per Chris Smalling.

Il difensore inglese dunque ha giocato ieri la sua ultima partita con la maglia giallorossa e non potrà dare il suo supporto nel mese di agosto. Juventus e Inter seguono da tempo il classe 1989 e potrebbero sfruttare la mancanza di un accordo per avviare l’assalto verso il Manchester United.

In questa annata per Smalling sono arrivate 37 presenze tra Serie A, Coppa Italia ed Europa League e ha realizzato anche tre reti.