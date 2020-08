Calciomercato Inter, attacco a Conte | “Destabilizza e lascia macerie”

Il giornalista si scaglia contro il tecnico dell’Inter, le cui dichiarazioni hanno fatto discutere: che frecciate ad Antonio Conte

Un attacco lungo diversi tweet sul suo profilo ufficiale. Nel mirino, Antonio Conte, dopo il duro sfogo del tecnico dell’Inter al termine del match vinto con l’Atalanta. Fabio Ravezzani non ci sta e si scaglia contro l’allenatore nerazzurro: “La squadra era attrezzata per ottenere almeno il secondo posto e per far meglio in Champions“, la critica del giornalista che ha aggiunto: “Potrà parlare se vincerà l’Europa League”.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, ribaltone Conte più vicino | Arriva Allegri, ma che cifre!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, tentativo per il ‘sogno’ di Conte | Super scambio con Skriniar

Inter, Conte nel mirino: “Sparata senza senso!”

Ravezzani ha rincarato la dose, analizzando la stagione dell’Inter guidata da Conte: “Non ha senso la sparata di Conte dopo la partita con l’Atalanta. È lui il principale destabilizzatore dell’ambiente Inter con queste accuse a tutti e ci sarebbe ancora un trofeo molto importante da vincere“. Per Ravezzani, quelle dell’ex Juventus “Sono parole che lasciano solo macerie dove si stava costruendo a fatica”.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Uno sfogo nel post Atalanta-Inter che non è andato giù al giornalista: “Conte dovrebbe chiedersi perché ha finito male tutti i suoi rapporti con i precedenti club che ha allenato. Funziona così. L’Inter prende Conte perché ritiene di avere una squadra più forte del quarto posto e subito fuori in Champions”. L’attacco della nota firma continua, con nuove frecciate dirette all’allenatore nerazzurro.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, Allegri costruisce l’Inter | Due fedelissimi low cost

Ravezzani conclude così: “Conte pretende un mercato molto oneroso e lo ottiene. Esce subito in Champions, perde la Coppa Italia e arriva secondo. Subito dopo spara su tutti i dirigenti…”

LEGGI ANCHE >>> Inter, ufficiale il nuovo sponsor | Accordo record!

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, 107 milioni e triplo colpo | Conte può sorridere