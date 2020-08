Calciomercato, Allegri costruisce l’Inter | Due fedelissimi low cost

L’Inter ha vissuto una grande annata ma ciò potrebbe non escludere il ribaltone in panchina. Con Allegri in arrivo due fedelissimi!

Nel complesso è stata una grande stagione fin qui per l’Inter, che ha chiuso il campionato al secondo posto in classifica a un solo punto di distacco dalla Juventus. La società nerazzurra sembra essere rinata con l’arrivo di Antonio Conte, che però potrebbe anche lasciare a fine stagione come testimoniano le sue parole di ieri sera.

Il tecnico nerazzurro ha rivolto delle critiche pesanti alla società rimandando ogni valutazione alla fine dell’Europa League e non escludendo alcuna ipotesi. In caso di addio potrebbe un nome caldo sembrerebbe Massimiliano Allegri, che probabilmente si porterebbe qualche fedelissimo ai tempi della Juventus.

Calciomercato Inter, con Allegri si avvicinerebbe Mandzukic. Occhio anche all’idea Cuadrado

Nell’eventuale calciomercato con il tecnico livornese, si farebbe sicuramente un tentativo per Mario Mandzukic, che è stato un suo pupillo in bianconero sia come attaccante che come esterno. Il croato si è liberato dal campionato arabo e ora è svincolato: può essere un buon colpo a parametro zero.

Ma non potrebbe essere il solo in arrivo dalla sua ‘vecchia’ Juventus. Nel mirino infatti potrebbe esserci anche Juan Cuadrado, autore di una grande stagione da terzino destro. La dirigenza bianconera però potrebbe ritenerlo incedibile vista la mancanza di esterni.

Inoltre, cedendo il colombiano i rinforzerebbe anche l’Inter e la società non sembrerebbe intenzionata a fare un ‘favore’ agli storici rivali.

