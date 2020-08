Calciomercato Inter, beffa in arrivo per Conte | Rinnovo vicino!

I problemi in casa Inter non svaniscono mai. Conte potrebbe perdere così un altro obiettivo di mercato: rinnovo vicinissimo per l’obiettivo nerazzurro!

Tempesta in arrivo in casa Inter. Dopo la sfuriata di Antonio Conte nel post-partita di Atalanta-Inter, potrebbe arrivare un’altra beffa per l’allenatore leccese. Un obiettivo nerazzurro potrebbe firmare il rinnovo contrattuale con il suo club con la società milanese che dovrebbe virare su un altro profilo per le corsie esterne.

Calciomercato Inter, Alaba vicino al rinnovo con il Bayern

Come svelato dal portale francese “Le10sport” ci sarebbe anche il PSG per la corsa al jolly del Bayern Monaco, David Alaba, che ha il contratto in scadenza nel giugno 2021. Dalla Germania, però, secondo alcune indiscrezioni il giocatore austriaco, però, potrebbe anche decidere di rinnovare il suo legame contrattuale con i bavaresi a sorpresa. L’Inter dovrebbe così pensare ad un altro obiettivo per rinforzare le fasce di Antonio Conte dopo l’acquisto di Hakimi, ufficializzato nelle scorse settimane. Ancora problemi per l’allenatore nerazzurro, voglioso di nuovi cambiamenti dopo la sua prima stagione a Milano.

