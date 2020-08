Le ultime di calciomercato Inter si concentrano ancora una volta su Antonio Conte con la clamorosa ipotesi di un accordo tra lui e un altro club

Nuova bufera in casa Inter per via delle pesantissime dichiarazioni di Conte dopo la vittoria con l’Atalanta e la conquista del secondo posto. A riguardo si è espresso negli studi di ‘Sky Sport’ il noto giornalista Massimo De Luca, il quale ha ipotizzato un possibile ‘piano B’ ai nerazzurri da parte del tecnico salentino. “Mi sembra l’anticipo di una rottura, sembra anche difficile poter ricomporre i cocci dopo questo tipo di esternazioni – le parole di De Luca – Ho avvertito lo stesso clima antecedente al suo divorzio dalla Juventus e mi è sembrata la stessa intenzione di quando disse quelle cose alla Juventus sul ristorante da 100 euro. E, francamente, mi lascia sconcertato. Non credo che questo tipo di sortite siano state gradite dalla proprietà cinese, dove il senso della gerarchia è molto forte”.

Calciomercato Inter, De Luca: “Addio Conte plausibile ad una condizione. Il tecnico può avere un piano B”

“Se c’è un accordo per lasciarsi che non costringa l’Inter a tenere a libro paga un altro allenatore, dopo Conte e Spalletti, l’addio può essere plausibile – ha sottolineato De Luca – Ma la stagione è anomala, per cui c’è anche poco tempo per cambiare. Comunque è tutto veramente strano, la situazione lascia adito a ogni illazione possibile, tra cui quella che dà Conte con in mano già una sorta di ‘piano B’. Ma questo è solo un mio ragionamento…”

