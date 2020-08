Calciomercato Juventus, maxi scambio con la Roma | Tutti i dettagli

La Juventus intende puntellare la rosa con alcuni innesti di qualità in vista della prossima stagione: altro scambio possibile con la Roma!

Ultima giornata di Serie A, poi si penserà alla Champions League in casa Juventus. Dopo l’ennesimo trionfo in campionato, il club bianconero starebbe lavorando anche in ottica calciomercato per allestire ancora più competitiva in vista della prossima stagione. Così sarebbe nato nelle ultime ore anche una nuova idea per uno scambio davvero entusiasmante con la Roma.

Calciomercato Juventus, scambio incredibile con la Roma

Dopo lo scambio con il Barcellona ufficializzato nelle scorse settimane tra Arthur e Pjanic, la Juventus potrebbe riallacciare i rapporti con la Roma. Ai bianconeri interessa da tempo Edin Dzeko e Nicolò Zaniolo, che hanno rispettivamente una valutazione di 10 e 50 milioni di euro. Così alla società giallorossa potrebbero andare Gonzalo Higuain, pronto a dire addio per 18 milioni, e Federico Bernardeschi con una valutazione di 30 milioni. Inoltre, ci sarebbe anche l’esborso economico di 12 milioni di euro a vantaggio della Roma.

Un maxi-scambio che coinvolgerebbe quattro giocatori in totale e che potrebbe così accontentare tutte le parti coinvolte. Un’operazione complicata, ma non impossibile.

La Juventus non si ferma e continua a lavorare senza sosta in vista del futuro con un maxi-scambio con la Roma.

