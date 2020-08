Calciomercato Juventus, via Sarri | Clamorosa ipotesi in Serie A

Resta in dubbio il futuro di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus: pista clamorosa per il tecnico campano

In casa Juventus, in attesa della sfida di fine campionato contro la Roma, a tenere banco è il calciomercato. Diversi i movimenti in entrata ed uscita nella mente dei dirigenti bianconeri, con una suggestiva opzione pronta a spuntare per il futuro di Maurizio Sarri. Tutti i dettagli.

Calciomercato Juventus, intrigo Sarri: pista in Serie A

Un intreccio tra campo e mercato che coinvolgerebbe proprio bianconeri e giallorossi. Sarri è al momento ben saldo alla panchina della ‘Vecchia Signora’ ma molto, se non tutto, dipenderà dall’esito del match contro il Lione. Il divorzio non è affatto utopistico ed ecco spuntare una suggestione intorno al nome dell’ex allenatore di Napoli e Chelsea: la Roma.

Il club capitolino, conquistata la quinta piazza in classifica ed il conseguente accesso diretto ai gironi di Europa League, potrebbe decidere di salutare Fonseca. Non è infatti da escludere che, con il cambio di proprietà, si possa ripartire da un progetto diverso e Sarri potrebbe essere il nuovo comandante della Roma.

Fonseca si tiene al momento ben stretta la panchina giallorossa ma da qui a fine stagione tutto può accadere. Sarri alla Roma, un’intrigante suggestione che può trasformarsi in realtà.

