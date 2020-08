Calciomercato Milan, maxi budget per Pioli | Le cifre

Il Milan si prepara ad essere tra i protagonisti del calciomercato estivo: ecco la cifra concessa da Elliott per i colpi in entrata

In attesa dell’ultimo match contro il Cagliari che chiuderà un eccellente girone di ritorno, in casa Milan il pensiero fisso è il calciomercato estivo. Si ripartirà da Stefano Pioli alla guida del gruppo rossonero, con Ibrahimovic che sembrerebbe destinato a rinnovare con il ‘Diavolo’. Elliott, inoltre, ha deciso di stanziare un maxi budget per rinforzare la squadra: i dettagli.

Calciomercato Milan, ecco il budget per i rinforzi

L’obiettivo della prossima stagione sarà ripetere quanto fatto in questo girone di ritorno. Un ritmo da vertice che, grazie ai futuri colpi di mercato, in casa Milan vogliono mantenere con costanza. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la proprietà rossonera avrebbe già deciso il budget stanziato per rinforzare la squadra.

Oltre ai 75 milioni di euro già prefissati nell’eventualità che arrivasse Rangnick, Elliott avrebbe disposto circa 25 milioni aggiuntivi (la metà delle future cessioni) arrivano dunque a 100 milioni di euro. Una cifra importante per Gazidis, Massara e Maldini che si stanno già guardando intorno, con l’intento di puntellare ogni reparto del campo.

Dalla difesa all’attacco, il Milan è destinato a rinforzarsi in vista della Serie A 2020/21.

