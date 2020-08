Calciomercato Juventus, colpo Thiago Alcantara | Arriva l’offerta!

Il Bayern Monaco ha messo sul mercato Thiago Alcantara, un profilo gradito anche dalla Juventus: i bavaresi hanno ricevuto un’offerta per lo spagnolo.

Fra i pezzi più pregiati del prossimo mercato c’è sicuramente Thiago Alcantara. Il cerebro spagnolo non rientra più nei piani del Bayern Monaco, che vorrebbe riuscire a fare cassa con una sua cessione prima di perderlo a zero nel 2021. L’ex Barcellona potrebbe prendere le redini del centrocampo della Juventus, ereditandole da Pjanic: promesso sposo della proprio dei catalani. Il club bavarese avrebbe già ricevuto una sostanziosa offerta e starebbe riflettendo sul futuro di Thiago Alcantara.

Calciomercato Juventus, pericolo PSG | Offerta per Thiago Alcantara

La Juventus potrebbe avere una concorrente molto agguerrita per Thiago Alcantara. Come rivelato da ‘Le 10 Sport’, il PSG avrebbe presentato un’offerta al Bayern Monaco per il centrocampista spagnolo. Il club parigino si sarebbe avvicinato ai 30 milioni richiesti dai bavaresi. Una valutazione che non rispecchia il reale valore di Thiago Alcantara, ma che subisce gli influssi di un contratto in scadenza nel 2021. Paratici potrebbe essere costretto ad accelerare se non vuole lasciarsi scappare questa occasione di mercato.

Riuscire a convincere lo spagnolo classe ’91 ad accettare un suo arrivo a Torino non dovrebbe essere un problema, non quanto anticipare la concorrenza del PSG. Leonardo, infatti, sembra essere determinato a mettere le mani sull’ex centrocampista del Barcellona e potrebbe tentare il blitz decisivo già nelle prossime giornate. Il rischio per la Juventus è quello di veder svanire una grossa opportunità di mercato prima ancora di averla potuta valutare. Le qualità tecniche e tattiche di Thiago Alcantara non sono certo in discussione, ma i bianconeri devono riuscire a capire velocemente se puntare o meno sul giocatore del Bayern. Con il pressing del PSG, il tempo stringe.

