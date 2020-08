Calciomercato Juventus, Sarri ‘spacciato’ | ”Un big o Pirlo per la panchina”

Una grande conferenza per Andrea Pirlo con la Juventus Under 23: può essere l’inizio di qualcosa di importante

La Juventus si appresta a vivere l’ultima giornata di campionato questa sera, che culminerà con la premiazione dello scudetto che avverrà al termine della sfida contro la Roma. Nonostante lo scudetto, non è stata una stagione semplice per la compagine bianconera che ha commesso troppi passi falsi prima di ottenere la matematica certezza del primo posto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, scambio in Premier | Spunta un nome a sorpresa

Sarà comunque l’ultima sera disponibile per vivere momenti spensierati, dopo di che l’attenzione si sposterà completamente sulla sfida di venerdì prossimo contro il Lione, che può valere l’accesso ai quarti e soprattutto potrebbe significare tanto in termini di fiducia per Maurizio Sarri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il dirigente si (ri)offre | Tutti i dettagli

Calciomercato Juventus, Caronni: “Pirlo si prepara per la prima squadra”

Mentre la prima squadra è concentrata sul campo, la società lavora per il futuro e inizia a pensare a possibili cambiamenti. Proprio ieri è arrivata la presentazione ufficiale di Andrea Pirlo, che è diventato il nuovo allenatore della Juventus Under 23. Secondo Matteo Caronni, giornalista che ha parlato ai microfoni di Top Calcio 24, la conferenza ha avuto troppa importanza per riguardare ‘solo’ il settore giovanile.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, sfuma il bomber | Dalla Spagna: ad un passo dallo United!

Queste le sue parole: “Dare tutta questa importanza alla presentazione di Pirlo, lo vedo come un preparare l’ambiente a quello che è il sogno di Agnelli, che magari non si concretizzerà quest’anno: vedere Pirlo sulla panchina della prima squadra. Secondo me, stanno provando a prendere un big”.

Salvezza Pirlo per il futuro: “Se non dovessero farcela a portare un nome importante, hanno pronto il paracadute Pirlo”.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Serie A, ha deciso: si ritira! | L’annuncio UFFICIALE

Calciomercato Milan, sfuma il colpo in difesa | UFFICIALE: ha firmato