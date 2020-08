Calciomercato, nuovo affare Juve-Barça | Scambio più soldi!

Ipotesi clamorosa quella che arriva dalla Spagna e che vede la Juventus pronta al super scambio nel calciomercato estivo: i nomi in ballo

Archiviato il nono scudetto di fila, il pensiero del club bianconero si chiama Champions League. Indipendentemente dall’esito della sfida contro il Lione, Paratici è già al lavoro per rinforzare, nel calciomercato estivo, la rosa della Juventus in vista della stagione 2020/21. In tal senso, si riaccende la pista per il talento del Barcellona: i dettagli sul possibile maxi scambio.

Calciomercato, super scambio Juventus-Barcellona: i nomi

Un asse di mercato destinato a diventare bollente. Dopo l’affare Pjanic che porterà nelle prossime settimane Arthur Melo a Torino, la Juventus torna a parlare con il Barcellona. Secondo quanto riportato da ‘Don Balon‘, Paratici sarebbe pronto a farsi avanti per Ivan Rakitic. Il croato, 32 anni, è ormai fuori dai progetti futuri del Barcellona e lascerà la Catalogna in estate. L’ex Siviglia, più volte accostato ai bianconeri così come all’Inter, viene visto come il profilo ideale per il definitivo salto di qualità della mediana di Sarri.

Il Barcellona sarebbe favorevole a discuterne ma ad una condizione. La condizione si chiama Rodrigo Bentancur, divenuto indispensabile per Sarri negli ultimi mesi. L’uruguagio, quasi dieci anni più giovane di Rakitic, è il profilo preferito da Setien per la mediana dei blaugrana. I catalani sarebbero pronti a mettere sul piatto ben 30 milioni di euro, oltre al cartellino del talento croato, per strappare Bentancur alla ‘Vecchia Signora’.

Situazione in divenire: Juventus e Barcellona, ancora una volta, protagoniste di mercato.

