Calciomercato Juventus, Lacazette allo scoperto: l’annuncio sul futuro

La Juventus continua a cercare un attaccante e continua a tenere gli occhi su Alexandre Lacazette dell’Arsenal: il francese esce allo scoperto sul futuro

In casa Juventus il calciomercato è ormai nel vivo ed uno degli obiettivi principali è trovare un attaccante per la prossima stagione. Il mirino dei bianconeri continua ad essere puntato su Alexandre Lacazette dell’Arsenal. Il francese esce allo scoperto e parla del suo futuro.

Calciomercato Juventus, Lacazette annuncia: “Il mio futuro non dipende da Aubameyang”

Con la molto probabile partenza di Gonzalo Higuain, la Juventus è in cerca di un attaccante per la prossima stagione. Sono tanti i nomi accostati ai bianconeri in questo calciomercato e tra questi ci sarebbe anche Alexandre Lacazette. Il futuro dell’attaccante francese all’Arsenal sarebbe incerto ed i ‘gunners’ avrebbero messo gli occhi anche su un obiettivo bianconero, Raul Jimenez, lasciando così percorribile la strada verso il numero nove. Inoltre, l’attaccante nelle ultime ore ha rilasciato delle dichiarazioni sul proprio futuro.

Infatti, il numero nove dei ‘gunners’ ha dichiarato di non aver ancora parlato con la società del proprio futuro. A differenza di quanto fatto da Aubameyang, che come detto dal francese parla spesso con il club. Proprio sull’attaccante gabonese Lacazette dichiara che il loro futuro non è legato, sono molto amici sia in campo che fuori, ma la partenza di uno non è legata alla decisione dell’altro. Dichiarazioni che fanno drizzare le antenne alla Juventus, pronta ad investire sul bomber ex Lione.

