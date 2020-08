Calciomercato Juventus, occasione a centrocampo | Ha annunciato l’addio

Il possibile nuovo colpo della Juventus a centrocampo, ha annunciato oggi l’addio dalla sua attuale squadra.

Il gran gol contro la Juventus nella vittoria per 2-1, ha impedito ai bianconeri di Torino di conquistare lo scudetto, poi arrivato con la vittoria per 2-0 sulla Sampdoria. E forse quella perla potrebbe esser stata l’ultima di Seko Fofana con la maglia dell’Udinese: infatti, il centrocampista ivoriano, alla Gazzetta dello Sport ha svelato il suo futuro: “Il mio ciclo a Udine si chiude qui, dopo quattro bellissimi anni. Devo pensare a me. E’ arrivato il momento di scegliere un’altra destinazione“. Fofana, dunque, lascerà l’Udinese per andare -forse- alla Juventus, molto interessata. Tuttavia, anche Inter e Atalanta monitorano la situazione: “Piaccio a Inter e Atalanta? Non ne so nulla, davvero. Posso dire che l’Atalanta gioca davvero bene. E’ una delle squadre più forti d’Europa. Io sono tifoso del PSG e sicuramente guarderò la sfida di Champions”. Lo score di Fofana quest’anno è di tre reti in 31 presenze, condite anche da sette assist.

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, via Sarri | Clamorosa ipotesi in Serie A

Leggi anche —> Calciomercato, nuovo affare Juve-Barça | Scambio più soldi!