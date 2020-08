Calciomercato Juventus, colpo grosso in Serie A | Vuole la Champions!

La Juventus potrebbe tentare l’assalto ad uno dei protagonisti della Serie A che sta per concludersi: il giocatore vuole giocare in Champions League.

In attesa dell’ultimo match di Serie A, in cui verrà consegnato il trofeo nelle mani del capito della Juventus, i bianconeri pensano al futuro. Il primo pensiero va diretto alla Champions League, la sfida con il Lione rischia di essere decisiva per il futuro di Sarri. L’obiettivo minimo della dirigenza piemontese sembra essere il raggiungimento delle Final 8, un’eliminazione anticipata potrebbe non essere perdonata. La voglia di Champions League, però, potrebbe portare in bianconero uno dei protagonisti dell’attuale Serie A: il giocatore vuole giocare nella massima competizione europea e avrebbe strizzato l’occhio alla Juventus.

Calciomercato Juventus, Fabian Ruiz per il centrocampo | Vuole giocare in Champions

Secondo quanto rivelato da ‘Don Balon’, Fabian Ruiz avrebbe intenzione di lasciare il Napoli a fine stagione: lo spagnolo vorrebbe giocare la prossima Champions League. L’entourage del giocatore avrebbe pensato anche alla Juventus come possibilità, con la consapevolezza che i bianconeri sono alla ricerca di un grande centrocampista sul mercato. L’ex Betis Siviglia potrebbe essere il profilo giusto per ‘Madama’, il suo dinamismo potrebbe essere l’ideale per completare la linea mediana composta da Bentancur e Arthur.

Riuscire a convincere De Laurentiis a far partire Fabian Ruiz non sarà un’impresa semplice. Il patron azzurro aveva espresso la propria valutazione per il centrocampista spagnolo la scorsa estate: 100 milioni era la richiesta del Napoli. Adesso, con la svalutazione post Coronavirus, il prezzo di Fabian Ruiz dovrebbe essere diminuito, pur rimanendo molto alto. Inoltre, la Juventus dovrà guardarsi dalla concorrenza del Liverpool: anche Klopp starebbe pensando al centrocampista azzurro per rinforzare i campioni d’Inghilterra.

