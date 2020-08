La Juventus è pronta a pescare in A nel calciomercato estivo: doppio colpo e contropartita per l’attaccante

Il nono tricolore ormai alle spalle e l’intenzione di superare lo scoglio Lione in Champions League. Sono questi i pensieri, nell’immediato, della Juventus che tuttavia non trascura il tema calciomercato. Fabio Paratici si affaccia in casa Cagliari ed è pronto a trattare con la dirigenza sarda: i dettagli.

Calciomercato Juventus, occhi in casa Cagliari: le ultime

In quelli che saranno i colloqui per definire il futuro di Luca Pellegrini, in prestito in Sardegna, la Juventus potrebbe allargare il discorso ad un altro talento rossoblù. Si tratta di Luca Gagliano, punta classe 2000 ed in scadenza tra un anno con il Cagliari.

Se da un lato Pellegrini è stato proposto al Napoli nell’affare Milik, discorso diverso per l’attaccante che sarebbe un investimento per il futuro. Gagliano, cresciuto nel settore giovanile del Cagliari, ha collezionato 17 presenze con 10 reti nella Primavera dei sardi.

Situazione dunque in divenire, Paratici potrebbe anticipare tutti e assicurarsi il talento di Alghero per le prossime stagioni.

