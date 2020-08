Serie A, decisione presa | Salta la Champions!

Il club ha vissuto mesi storici ma nel suo finale dovrà fare a meno di un protagonista. Decisione presa: il calciatore non ci sarà in Champions

È stata una stagione incredibile e straordinaria per l’Atalanta che, comunque finirà, resterà in maniera indelebile nella storia del club nerazzurro. La compagine bergamasca si giocherà questa sera la seconda posizione in classifica contro l’Inter, che non garantirebbe nessun vantaggio ma rappresenterebbe a pieno l’importanza di ciò che è stato fatto in questi mesi.

Un anno fa si festeggiava la qualificazione in Champions League come un traguardo inimmaginabile, ma nessuno si sarebbe mai aspettato che anche in questa competizione si sarebbe recitata la parte da protagonista, accedendo ai quarti di finale ed entrando dunque tra le migliori otto d’Europa.

Atalanta, stagione finita per Ilicic: tornato in Slovenia per problemi personali

L’Atalanta ora si prepara per la storica sfida con il Paris-Saint Germain del prossimo 12 agosto e sa di poter ancora una volta sorprendere tutti. In questa gara, però, non ci sara Josiph Ilicic che ha ormai finito la stagione sul più bello per problemi personali, così come riportato da Sky Sport.

L’attaccante non vede il campo dall’11 luglio e non è presente agli allenamenti a Zingonia da ormai una settimana. Dopo un dialogo con il ragazzo, la società ha capito che il calcio non è al centro dei suoi pensieri e per questo gli ha concesso alcuni giorni di permesso per tornare in Slovenia.

Proverà a risolvere i problemi per poi tornare, ma intanto salterà la fase finale della Champions League a Lisbona.