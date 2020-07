Roma, Fonseca sul futuro: “Non troverò scuse” | Siviglia è un bivio

Paulo Fonseca, allenatore della Roma, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Juventus-Roma.

Domani la Roma giocherà la sua ultima partita di campionato contro la Juventus. I giallorossi concluderanno la stagione al quinto posto, valido per la qualificazione ai gironi di Europa League. In teoria, però, la Champions è ancora possibile, qualora si arrivasse alla vittoria nella seconda competizione continentale in questa stagione. L’allenatore Fonseca, in conferenza stampa, si è espresso su quest’ultimo anno alla guida della Roma.

Leggi anche —> Calciomercato Juventus, ansia Milik | Uno scenario preoccupa il polacco

Leggi anche —> Serie A, tifosi negli stadi | Le dichiarazioni di Spadafora

Roma, Fonseca: “E’ presto per un bilancio”

La stagione non è ancora terminata e Fonseca vorrebbe aspettare prima di dare un giudizio sul suo operato e della sua squadra: “Ho sempre detto che dobbiamo fare il bilancio della stagione una volta terminata. Alla fine parlerò senza problemi di quanto fatto quest’anno. Al termine dell’Europa League ne riparleremo e non troverò scuse“. Certo, la vittoria dell’Europa League cambierebbe di parecchio il voto della stagione della Roma, che domani all’Allianz Stadium affronterà la Juve con due giovani titolari: “Calafiori giocherà domani, è una buona occasione per vederlo in campo. Anche Fuzato giocherà“.

L’ambizione di Fonseca non ha limiti: “Non sono mai soddisfatto. E’ stata una stagione difficile, con la continuità la squadra può migliorare“. Conclusione su Pau Lopez e Pellegrini: “Ho totale fiducia in Lopez, non c’è nessun problema con lui. Sono fiducioso per avere Pellegrini con il Siviglia“.

Potrebbe interessarti anche:

Calciomercato Napoli, UFFICIALE Osimhen | I dettagli e le cifre