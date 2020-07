L’ex Juventus si ritira a 32 anni, è UFFICIALE | Le sue parole

La decisione è stata presa nelle ultime ore: l’ex Juventus ha deciso di ritirarsi dal calcio giocato all’età di 32 anni.

Una decisione che sembra quella definitiva, quella presa da Benedikt Howedes. L’ormai ex difensore tedesco, all’età di 32 anni, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo dopo l’esperienza alla Lokomotiv Mosca. Ne ha parlato ai microfoni di Der Spiegel, durante un’intervista.

L’ex Juventus Howedes: “E’ difficile rinunciare a questo, ma il denaro non è tutto”

Howedes ha spiegato i motivi del ritiro: “E’ difficile rinunciare a questo ma forse il Coronavirus e le partite a porte chiuse erano il messaggio che aspettavo per smettere“. Poi continua, sulla sua scelta: “Ho amato giocare a calcio fino alla fine. Il denaro non è importante per me, ho già guadagnato abbastanza“.

Il tedesco in Italia ha giocato una stagione con la maglia della Juventus nel 2017/18, senza lasciare il segno. Ha legato indissolubilmente il suo nome alla maglia dello Schalke 04, con il quale è sceso in campo per dieci anni, durante la sua militanza ha vinto il Mondiale 2014 con la Germania.

