Calciomercato Napoli, UFFICIALE Osimhen | I dettagli e le cifre

Primo grande colpo del calciomercato del Napoli, l’acquisto di Victor Osimhen è ora ufficiale: le cifre ed i dettagli dell’accordo con il Lille

Arriva la tanto attesa ufficialità in casa Napoli dell’acquisto di Victor Osimhen dal Lille. A comunicarlo è stato per primo il presidente azzurro, Aurelio De Laurentiis, con un tweet con scritto ”Benvenuto Victor”. Dopo poco arriva l’ufficialità sul sito e sul profilo Twitter del Napoli. L’operazione per l’attaccante nigeriano si è chiusa sulla base di 60 milioni complessivi di bonus. Primo grande colpo messo a segno per il Napoli in vista della prossima stagione, con grande soddisfazione anche da parte del presidente De Laurentiis.

