Calciomercato Milan, sfuma il colpo in difesa | UFFICIALE: ha firmato

L’ascesa di Stefano Pioli sulla panchina del Milan ha convinto tutti, a partire della dirigenza meneghina che ha deciso di confermarlo anche per la prossima stagione. Una scelta tutt’altro che banale, considerati i piani di Gazidis riguardo a Ralf Rangnick. Adesso i rossoneri sono impegnati nel costruire la rosa per la prossima annata, seguendo le indicazioni del tecnico emiliano. Uno dei maggiori obiettivi del ‘Diavolo’ per la difesa, però, sembra essersi complicato notevolmente: ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2023 con il proprio club.

Calciomercato Milan, niente Upamecano | Ha rinnovato con il Lipsia!

Uno dei profili più graditi dalla dirigenza del Milan per la retroguardia di Pioli è Dayot Upamecano. Il centrale francese classe ’98 che, da diversi anni, sta dimostrando il proprio valore in Bundesliga. Nella giornata di oggi, però, il Lipsia ha annunciato ufficialmente di aver trovato l’accordo per il rinnovo con l’entourage del giocatore. Upamecano ha prolungato il proprio legame con il club di proprietà della ‘Red Bull’ fino al 2023.

Una pessima notizia per il Milan, perché il valore del centrale transalpino ora si è alzato in maniera esponenziale. Il Lipsia, infatti, non si trova più nella posizione scomoda di trattare per un giocatore con un contratto di un solo anno. In maniera inversamente proporzionale alla valutazione di Upamecano sono diminuite le possibilità che i rossoneri riescano a raggiungerlo. Il rischio, al momento, è che Maldini e compagnia cantante debbano cercare qualcun altro per rinforzare la difesa di Pioli.

