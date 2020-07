Calciomercato Milan, duello con il Napoli | Prezzo dimezzato

Calciomercato Milan, che duello con il Napoli dell’ex Gattuso: entrambi i club si sono gettati su Thauvin, il suo prezzo adesso è dimezzato

Milan e Napoli, attenzione ad un clamoroso scenario di mercato. Entrambi i club sono alla ricerca di un tassello di qualità da aggiungere alle proprie rotazioni, soprattutto nella zona avanzata del campo. E in tal senso, dalla Francia arrivano interessanti notizie, legate al futuro di Florian Thauvin: l’esterno sembra in rotta con il Marsiglia e Milan e Napoli potrebbero approfittarne.

Milan e Napoli, duello per Thauvin: può andar via per 20 milioni

Secondo quanto riportato da ‘Le10Sport’, Florian Thauvin sembra pronto a lasciare l’OM. L’esterno starebbe avendo difficoltà nel rinnovare il proprio contratto con il club francese, facendo drizzare le antenne a tutti i suoi principali estimatori. D’altronde, il calciatore è a scadenza nel 2021, pertanto l’Olympique Marseille avrebbe soltanto questa finestra di mercato per capitalizzare al massimo la sua cessione. Milan e Napoli (che per Thauvin hanno sempre avuto un debole) potrebbero approfittarne, alla ricerca come sono di un esterno offensivo da aggiungere in rosa. Il prezzo del suo cartellino, poi, potrebbe davvero far saltare il banco: 20 milioni di euro, praticamente dimezzato dopo poco meno di un anno.

Occhio dunque all’ennesima occasione di mercato che potrebbe giungere dalla Ligue 1: Milan e Napoli restano alla finestra.

