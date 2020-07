È stato un finale di stagione importante per il Milan, che ora vuole ripartire dagli stessi protagonisti. Pronti due maxi rinnovi!

È un finale di stagione da grande squadra quello del Milan, che ha collezionato solo risultati utili dopo la ripresa del calcio nell’era post-lockdown. La compagine rossonera ha conquistato con largo anticipo un posto in Europa League che fino a pochi mesi fa era in bilico.

Nel complesso è comunque un’annata migliorabile a causa della falsa partenza che ha condizionato il proseguimento della stagione. Con l’arrivo di Stefano Pioli e anche Zlatan Ibrahimovic è cambiato tutto e il passo dei rossoneri è diventato da Champions League, sicuramente un aspetto importante in vista della nuova stagione.

Calciomercato Milan, rinnovi per Ibrahimovic e Donnarumma: spesa complessiva sui 57-58 milioni

La società sa che bisogna ripartire proseguendo il percorso del gran finale e per questo, prima di acquistare nuovi calciatori, sta lavorando per blindare gli elementi più importanti in modo da avere ancora una buona base. In particolare i nomi per cui si sta trattando sono Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi Donnarumma, entrambi gestiti da Mino Raiola.

Per lo svedese potrebbe esserci un nuovo contratto annuale da circa 11 milioni di euro lordi, mentre per Donnarumma sarebbe vicino un nuovo accordo fino al 2024 che porterebbe a una spesa lorda di 47 milioni di euro in totale. Dunque i due rinnovi nel complesso porterebbero un costo di 57-58 milioni lordi.

Un investimento importante ma necessario per ripartire da due protagonisti di questo finale infuocato di stagione.