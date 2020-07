La Juventus prepara il ritorno di Champions contro il Lione che può essere decisivo per il futuro di Maurizio Sarri

Non è stata la stagione che la Juventus si aspettava o comunque sperava di vivere fino a questo momento. L’obiettivo era migliorare i risultati della scorsa annata attraverso l’introduzione di un gioco convincente e brillante ma fino a questo momento le gare della compagine allenata da Maurizio Sarri non hanno incantato i tifosi.

I bianconeri hanno faticato troppe volte fin qui e hanno perso anche tanti punti per strada in campionato, anche se poi lo scudetto è comunque arrivato con due giornate di anticipo. Lo stesso non si può dire per Coppa Italia e Supercoppa, visti i due ko, ma ora ci sarà il tutto per tutto in Champions League.

Calciomercato Juventus, Sarri si gioca tutto con il Lione: pronte quattro alternative

La gara contro il Lione, con ogni probabilità, non sarà un dentro o fuori solo per la competizione in cui si gioca ma potrebbe esserlo anche per il tecnico Maurizio Sarri. Secondo il Corriere dello Sport, infatti, se la Juventus non dovesse vincere allora potrebbe esserci l’allontanamento dal proprio allenatore. La conferma arriva anche dal noto giornalista Luigi Guelpa: “Agnelli-Sarri, mai così distanti. Se la Juve esce col Lione il tecnico salta”.

In caso di addio, ci sarebbero quattro nomi in particolare che potrebbero subentrare per la prossima annata. Un’ipotesi è quella riguardante Andrea Pirlo, che oggi sarà presentato dalla Juventus Under 23, poi c’è l’idea del clamoroso ritorno di Massimiliano Allegri. Nel mirino potrebbero esseri anche Simone Inzaghi, legato a Paratici, e Mauricio Pochettino.

Mancano sette giorni esatti alla sfida tra Juventus e Lione che, dunque, può rivelarsi decisiva per il futuro di Maurizio Sarri.

