Sarri stravede per Barella e vorrebbe portarlo alla Juventus. I bianconeri potrebbero sacrificare Bonucci per il centrocampista dell’Inter

La Juventus è pronta a cambiare pelle per la prossima stagione. Maurizio Sarri dovrebbe comunque essere confermato alla guida dei bianconeri, malgrado una stagione tra alti e bassi con uno scudetto sofferto messo in bacheca. Il cammino in Champions League darà una sentenza definitiva sul tecnico di Figline, con la dirigenza della Continassa pronta a venirgli incontro su alcune richieste di mercato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Higuain saluta | Scambio low cost in Liga

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, addio Lautaro | Assalto Barcellona a una condizione

Juventus, Sarri punta Barella: Bonucci sacrificato nello scambio

Giocatori più funzionali alle alchimie di Sarri, tra cui spicca ovviamente il pupillo Jorginho in cabina di regia per sostituire Pjanic. Oltre al regista del Chelsea ci sarebbe un altro profilo che ingolosirebbe l’ex allenatore del Napoli. Stiamo parlando di Nicolò Barella, preziosa pedina dello scacchiere dell’Inter di Antonio Conte. Sarri è un estimatore dell’ex Cagliari fin dai tempi del Napoli e il suo desiderio sarebbe quello di portarlo a Torino. Trattativa però complicata da imbastire con i rivali nerazzurri, che l’anno scorso hanno prelevato il giocatore classe ’97 per per una somma complessiva di 45 milioni di euro (bonus compresi) per portarlo a Milano. La Juventus potrebbe comunque tentare l’affondo mettendo sul piatto Leonardo Bonucci, giocatore comunque sacrificabile per la società campione d’Italia. La ‘Vecchia Signora’ oltre ad inserire l’esperto difensore (valutandolo intorno ai 40 milioni) aggiungerebbe un assegno di 10 milioni di euro nell’eventuale trattativa per Barella.

Operazione, come detto in precedenza, comunque molto difficile da portare a compimento considerando soprattutto la volontà dell’Inter di non privarsi di un profilo giovane e di qualità come Barella, fermo restando la stima di Conte e Marotta per Bonucci.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rivelazione clamorosa | Un nerazzurro per Sarri