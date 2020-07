La Juventus continua a cercare il nuovo bomber per la prossima stagione: uno degli attaccanti che era in lista è vicino a sfumare: c’è il Manchester United

Il calciomercato della Juventus continua alla ricerca dell’attaccante per la prossima stagione, vista la probabile partenza di Gonzalo Higuain. I bianconeri avrebbero messo nel mirino un bomber, che però sarebbe vicino a sfumare. Dalla Spagna arriva l’indiscrezione secondo cui il Manchester United sarebbe vicino ad acquistarlo.

Calciomercato Juventus, indiscrezione dalla Spagna: Raul Jimenez vicinissimo al Manchester United

Obiettivo bomber per il calciomercato della Juventus. Nei bianconeri sarà molto probabile l’addio di Gonzalo Higuain, così si cerca un nuovo bomber per l’attacco della prossima stagione. Gli occhi di Fabio Paratici sembrerebbero essersi posati su Raul Jimenez, attaccante del Wolverhampton. In questa stagione il messicano ha messo a segno 26 gol e 10 assist tra campionato e coppe, numeri da grande giocatore. Così su di lui, oltre ai bianconeri ci sarebbe l’interesse di molte big europee.

Secondo quanto riportato da ‘Todo Fichajes’, tra le pretendenti per l’attaccante ci sarebbe anche il Manchester United, che sembrerebbe vicinissimo ad acquistarlo. Un’offerta quella dei ‘red devils’ che oltre a convincere il Wolverhampton, sembrerebbe convincere anche il calciatore che resterebbe in Premier League. Qualora la trattativa dovesse concretizzarsi, per la Juventus vorrebbe dire veder sfumare un altro obiettivo per l’attacco. Un nome importante dunque da depennare dalla lista dei bianconeri dei possibili acquisti per la prossima stagione.

