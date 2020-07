Calciomercato Juventus, il dirigente si (ri)offre | Tutti i dettagli

In casa Juventus si lavora anche per quanto riguarda lo staff: un dirigente torna a proporre la sua candidatura ai bianconeri

Il calciomercato sta entrando nel vivo. In casa Juventus non si pensa solamente ai giocatori da acquistare per la prossima stagione, ma anche ai possibili cambiamenti nello staff. Un dirigente sembrerebbe pronto a proporsi di nuovo ai bianconeri, ma al momento sembrerebbe un’ipotesi remota.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, ansia Milik | Uno scenario preoccupa il polacco

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, sale la tensione | “Sarri salta!”

Potrebbe interessarti anche >>> Juventus, proposta shock all’Inter | Bonucci e soldi per Barella

Calciomercato Juventus, Petrachi torna a proporsi: ipotesi remota al momento

In casa Juventus sono molti i componenti che potrebbero finire sul banco degli imputati in caso di eliminazione prematura in Champions League. Tra questi ci sarebbero sia Maurizio Sarri, che Fabio Paratici. Infatti anche il dirigente bianconero potrebbe essere tra i possibili partenti in caso di delusione europea. Così a proporsi nuovamente alla Juventus per la prossima stagione sembrerebbe essere Gianluca Petrachi, il direttore sportivo della Roma, al momento sospeso dal suo incarico.

Nonostante un passato da ‘nemico’ nel Torino, se Petrachi dovesse lasciare Capitale e la Juventus decidesse di accoglierlo in bianconero, Fabio Paratici potrebbe dirigersi verso Roma. Tutto ciò però al momento sembrerebbe essere solamente una remota possibilità, con ancora nulla di veramente concreto. Per il futuro dunque in casa Juve si inizia a ragionare anche sui componenti dello staff. Tutti a rischio quindi in caso di delusione europea, nessuno escluso.

Potrebbe interessarti anche >>> Juventus, attacco a Sarri | “Nessun merito, così vincono tutti”