Calciomercato Juventus, De Laurentiis furioso | Milik e Sarri nel mirino

Le parole del presidente del Napoli De Laurentiis a margine dell’acquisto di Victor Osimhen. Tanti i temi toccati dal patron azzurro.

E’ ufficiale l’acquisto di Victor Osimhen da parte del Napoli. Il centravanti nigeriano è l’acquisto più costoso della storia del club partenopeo. Il Napoli, dunque, proverà a risolvere il problema del gol con Osimhen, che verosimilmente nella rosa azzurra prenderà il posto di Milik. In seguito all’acquisto di Osimhen dal Lille, Aurelio De Laurentiis ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport.

Leggi anche —> Champions League, dalla Juve al Napoli | Date, orari e dove vederla in TV

Leggi anche —> Calciomercato Napoli, beffa in arrivo | Assalto dalla Germania!

De Laurentiis: “Per Milik niente sconti. Peccato per Sarri”

Il presidente del Napoli De Laurentiis fa sempre discutere per le sue dichiarazioni. Su Osimhen si è detto felice per l’acquisto: “Abbiamo compiuto un sacrificio, complessivamente tra cartellino e ingaggio è un affare da oltre 100 milioni di euro. Non ci dobbiamo aspettare tutto e subito, non fa 25 o 30 gol, ma aiuterà parecchio la squadra. Si è innamorato di Napoli e Giuntoli e Gattuso mi hanno convinto“. Osimhen prenderà il posto di Milik, che è ufficialmente sul mercato: “Milik è sempre sul mercato, da quando lo conosco gli dico di allungare il contratto. Niente sconti, verrà venduto al miglior offerente, altrimenti resterà qui senza rientrare nei piani dell’allenatore“.

Non poteva mancare un pensiero su Maurizio Sarri, oggi allenatore della Juventus: “Rimane nel mio cuore per quei tre anni insieme, gli devo sempre dire grazie. Poi ognuno di noi fa delle ca**ate, ma è un problema suo. Forse se fosse rimasto avremmo vinto lo scudetto, ma lui non voleva rovinare la sua immagine e non ha rischiato. Poi sono decisioni personali“. De Laurentiis ha parlato anche di Koulibaly: “Mi dispiacerebbe se dovesse andar via, ma arriva un momento in cui bisogna separarsi“. Sul prezzo: “Non mi sono arrivate ancora richieste da 90 milioni, poi bisogna vedere sempre chi fa la richiesta e cosa offrono a me e al giocatore“.

Potrebbe interessarti anche:

Calciomercato Juventus, sale la tensione | “Sarri salta!”