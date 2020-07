I piani dell’Inter rischiano di complicarsi, tutti i tentativi di Marotta stanno trovando di fronte un muro: Conte è una furia.

Ad una sola giornata dal termine della Serie A, i nerazzurri occupano il secondo posto e tutto sommato possono ritenersi soddisfatti della prima stagione sotto la gestione Conte. Le ambizioni del tecnico salentino, però, sono alte e vanno di pari passo con quelle dell’Inter: l’obiettivo per l’anno prossimo è quello di migliorare il secondo posto e, quindi, vincere. I piani di Marotta per costruire la rosa della prossima stagione, però, rischiano di complicarsi notevolmente e Conte sembra andare su tutte le furie.

Calciomercato Inter, si complica il riscatto di Sanchez | Muro dello United!

Nel post lockdown, uno dei protagonisti delle vittorie dell’Inter è stato Alexis Sanchez. L’attaccante cileno ha ritrovato la forma fisica ed ha subito dimostrato di poter essere determinato e di essere ancora in grado di fare la differenza. In questi mesi il ‘Nino Maravilla’ ha convinto i nerazzurri a cercare il riscatto, ma le trattative con il Manchester United non stanno procedendo nella direzione giusta. Come rivelato da ‘Tuttosport’, infatti, Solskjaer sarebbe propenso a riportarlo all’Old Trafford per la prossima stagione.

Lo United sta facendo muro a qualsiasi proposta dell’Inter, rifiutandosi di applicare uno sconto alla richiesta di 20 milioni di euro per il 32enne cileno. Il tecnico nerazzurro sarebbe arrabbiato con il club inglese, perché non sembrano realmente interessati ai negoziati per Sanchez. La volontà dei ‘Red Devils’, piuttosto, sembra essere quella di riportare indietro il ‘Nino Maravilla’: in questo caso, Conte e Marotta rimarrebbero con il cerino in mano. Intanto, la Juventus ha fatto gli auguri di compleanno al tecnico salentino su ‘Twitter’ ed il post è stato inondato dagli insulti dei tifosi bianconeri. I supporter della ‘Vecchia Signora’, evidentemente, non hanno ancora perdonato a Conte la scelta di accettare l’offerta dell’Inter. La rivalità fra le due società è ancora troppo sentita.

