La pagella per la prima stagione di Maurizio Sarri sulla panchina della Juventus verrà compilata al termine dell’avventura europea dei bianconeri. La compagine piemontese, infatti, deve ancora giocarsi l’ottavo di finale contro il Lione e poi, eventualmente, approcciare le Finale 8. Dalla Champions League potrebbe essere decretato il futuro di Sarri in bianconero. Intanto, però, il tecnico di Figline continua ad essere l’oggetto delle critiche maggiori in casa Juventus: “Nessun merito di Sarri sulla vittoria dello scudetto”.

Juventus, Agroppi attacca Sarri | “Nessun merito di Sarri”

Intervenuto in diretta a ‘Radio Punto Nuovo’, l’allenatore Aldo Agroppi ha attaccato il tecnico della Juventus. “Merito di Sarri per lo scudetto? Macché, in bianconero vincono tutti. La Juve ti prende l’anima degli altri, in ogni ambito chi ha il potere comanda. Prima con gli Agnelli ed ora con l’Agnellino, tutti si inchinano di fronte al padrone, al miliardario. Aiutini alla Juventus in difficoltà? Loro hanno sempre dimostrato di essere i padroni. Non dico che rubano, ma gli arbitri sono condizionati. Esistono pochi arbitri che sanno essere distaccati per esperienza e determinazione, quelli nuovi sono spaventati dalle grandi società. Quando si trovano di fronte alla Juventus non vogliono fare brutta figura e, nel dubbio, assegnano tutto a favore dei bianconeri”.

