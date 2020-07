Atalanta, ‘caso’ Ilicic | A rischio anche la Champions: le ultime

L’Atalanta non potrà contare su Ilicic per la sfida di Champions contro il PSG, il trequartista è alle prese con problemi di natura personale: le ultime

Nella grande cavalcata dell’Atalanta in questa ultima fase della Serie A, Gasperini non ha avuto a disposizione Josip Ilicic. Il trequartista sloveno è alle prese con un problema successivo alla partita contro la Juventus, l’ultima in cui è stato convocato, e non è ancora riuscito ad uscirne. Ilicic sembra non esserci nemmeno per il quarto di finale di Champions League contro il PSG. Le ultime sulle sue condizioni.

Atalanta, Ilicic salta la Champions | Tutti i dettagli

Secondo quanto rivelato da ‘Il Corriere di Bergamo’, Josip Ilicic è alle prese con un problema di natura personale e non di natura atletica. Nonostante le sedute di allenamento personalizzate, che lo sloveno ha seguito dopo la gara contro la Juventus, il numero ’72’ dell’Atalanta non ha mai ritrovato la condizione. Non sono ancora conosciuti i dettagli riguardo a questo problema personale, che però non ha permesso a Gasperini di convocarlo. Ilicic salterà la sfida con il PSG e, sempre secondo il quotidiano bergamasco, potrebbe non esserci nemmeno per l’inizio della prossima stagione. Il campionato 2020/2021, infatti, inizierà solamente tre settimane dopo la finale di Champions League.

