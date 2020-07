Calciomercato Napoli, beffa in arrivo | Assalto dalla Germania!

Il Napoli continua a lavorare in ottica futura per innesti di assoluto valore in vista della prossima stagione: possibile beffa in arrivo per De Laurentiis!

Il Napoli continua a lavorare senza sosta in vista della prossima stagione. Il club partenopeo vorrebbe rinforzare il reparto offensivo di Rino Gattuso con innesti di qualità per ridare maggiore smalto alla manovra d’attacco dell’allenatore calabrese. Possibile beffa in arrivo per il presidente Aurelio De Laurentiis, sempre molto attivo.

Calciomercato Napoli, anche il Borussia su Jeremie Boga

Come svelato dal portale spagnolo “Todofichajes” il Borussia Dortmund avrebbe messo gli occhi sull’esterno offensivo del Sassuolo Jeremie Boga, assoluta protagonista in questa stagione in Serie A sotto la gestione di Roberto De Zerbi. Anche il Napoli ha formulato un’offerta intorno ai 30 milioni nei giorni scorsi. Ora la società tedesca potrebbe chiudere l’operazione arrivando fino a 40 per accontentare le richiesti del club emiliano.

