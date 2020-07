Calciomercato Milan, l’ex è pronto a tornare | C’è l’accordo!

Il Milan è pronto a chiudere la stagione con il calciomercato estivo sullo sfondo: accordo raggiunto, torna l’ex rossonero

La vittoria sulla Sampdoria non è bastata al Milan di Pioli che dovrà ‘accontentarsi’ del sesto posto in classifica ed i relativi preliminari di Europa League. Dal campo al calciomercato, in casa rossonera arrivano novità importanti per l’ex milanista: pronto il ritorno in A. I dettagli.

Calciomercato Milan, accordo raggiunto: torna in Serie A

Dopo la sfortunata parentesi rossonera, la Serie A è pronta a riabbracciare uno dei suoi più recenti protagonisti. Si tratta di Marco Giampaolo, tecnico ancora sotto contratto con il ‘Diavolo’ che guiderà il Torino nella prossima stagione.

Longo sarà dunque esonerato ed il Milan risparmierà circa 2 milioni di euro dell’ingaggio dell’ex tecnico di Sampdoria ed Empoli. Nelle scorse ore vi sarebbe stato l’incontro tra Vagnati, ds dei granata, ed il mister abruzzese.

Al termine del campionato potrebbe arrivare l’annuncio: Giampaolo riparte dal Torino di Cairo.

