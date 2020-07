Juventus, ora è UFFICIALE | Pirlo è il nuovo allenatore dell’Under 23

La Juventus ha annunciato ufficialmente di aver consegnato la guida tecnica dell’Under 23 ad Andrea Pirlo, che torna in bianconero da allenatore.

La società torinese ha annunciato tramite un comunicato ufficiale di aver affidato la panchina della Juventus Under 23 ad Andrea Pirlo. “Inizia oggi una nuova avventura per Pirlo e la Juventus, che dopo 5 stagioni tornano a lavorare insieme. Andrea è il nuovo allenatore dell’Under 23. Dunque da Maestro.. a Mister”. Il nuovo capitolo della carriera del leggendario regista della Nazionale italiana è quella di allenatore: lo aspetta la Juventus Under 23.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, Higuain saluta | Scambio low cost in Liga

Calciomercato Juventus, Pirlo è il nuovo allenatore dell’Under 23 | L’annuncio

La Juventus ha annunciato, tramite un comunicato ufficiale e su tutti i social del club, di aver nominato Andrea Pirlo nuovo allenatore dell’Under 23. “Una sfida è alle porte, per un ritorno che non può che far piacere. Welcome Back, Coach Pirlo”. Il futuro dei bianconeri è stato affidato ad Andrea Pirlo che, a 5 anni di distanza, ritrova la società con cui ha lasciato il grande calcio.

RM

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Milan, l’ex è pronto a tornare | C’è l’accordo!