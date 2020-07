Juventus e Inter lavorano sul calciomercato ma potrebbe presto sfumare un obiettivo per entrambi a centrocampo. C’è l’assalto dalla Premier League!

È stata una stagione particolare fin qui per la Juventus, che non è riuscita a conquistare tutti i titoli a disposizione ma si è dovuta arrendere di fronte a Lazio e Napoli per quanto riguarda rispettivamente sia la Supercoppa Italiana che la Coppa Italia. Diverso invece il discorso riguardo la Serie A, dove è arrivata la matematica certezza del primo posto con due giornate di anticipo.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, dalla Premier il dopo Douglas Costa | Le cifre

A lottare con la ‘Vecchia Signora’, c’è stata una buona Inter che almeno fino a febbraio è riuscita a tenere la scia dei bianconeri per poi crollare e lasciare per diverse settimane il posto di anti-Juve alla Lazio.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rivelazione clamorosa | Un nerazzurro per Sarri

Calciomercato Juventus e Inter, Milinkovic-Savic può sfumare: ci prova il Manchester United

Ora che il campionato è chiuso il pensiero va sulle coppe Europee, che ripartiranno settimana prossima, e anche sul calciomercato per la quale si sta già lavorando da diverso tempo. Intanto dalla Spagna arriva una notizia che coinvolge proprio le tre squadre che hanno lottato per lo scudetto.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, colpo Cavani | Arriva la smentita ufficiale del club

Secondo quanto riportato da TodoFichajes.com, infatti, il Manchester United starebbe preparando l’assalto per il centrocampista biancoceleste Serjej Milinkovic-Savic, autore di una grande annata in Serie A. Su di lui c’erano da ormai diverso tempo sia Juventus e Inter, che così si vedrebbero sfumare in maniera definitiva un obiettivo a centrocampo. Il serbo dovrebbe essere valutato sui 70 milioni di euro.

L’affare potrebbe verificarsi soprattutto in caso di addio di Paul Pogba dai ‘Red Devils’, che è nel mirino del Real Madrid.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Juventus, bufera Milik | “Gioca male di proposito”

Calciomercato Milan, futuro Ibra e Donnarumma | L’annuncio