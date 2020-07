Calciomercato Juventus, Higuain saluta | Scambio low cost in Liga

La Juventus continua a lavorare sul mercato e sulle possibili uscite. Higuain via: c’è lo scambio in Liga per un altro attaccante

È stata una stagione nel complesso positiva per la Juventus, anche se la compagine bianconera ha deluso le attese soprattutto per due aspetti. Il primo è quello riguardante il famoso bel gioco che si è intravisto pochissime volte e le prestazioni sono state quasi sempre poco convincenti o comunque non più brillanti dell’anno scorso.

Poi c’è anche l’aspetto dei risultati, almeno per quanto riguarda Coppa Italia e Supercoppa, dove sono arrivare due sconfitte. La conquista dello scudetto con due giornate di anticipo ha salvato la stagione, ma ora si cercherà di renderà storica e cancellare i diversi passi falsi attraverso la Champions League che ripartirà la prossima settimana.

Calciomercato Juventus, Higuain in uscita: possibile scambio alla pari con il Siviglia

Mentre la squadra è concentrata e vuole chiudere bene l’annata, si lavora sul calciomercato sia in entrata che in uscita. Una partenza probabile è quella di Gonzalo Higuain, seguito sia dal Valencia che dal Siviglia. Proprio con quest’ultimo club si potrebbe creare una trattativa importante che riguarderebbe uno scambio alla pari, sul piatto potrebbe esserci uno di questi tre nomi: Munir El Haddadi, Luuk De Jong o Youssef El-Nesyri.

Tutti calciatori che accetterebbero senza troppi problemi la panchina in modo da dare il proprio contributo nei momenti in cui c’è bisogno.