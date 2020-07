Possibile intreccio in Premier per il calciomercato Juventus. Si parte dalla cessione di Douglas Costa passando per l’erede fino ad Aaron Ramsey

C’è anche Douglas Costa, al di là degli elogi pubblici dirigenziali, sulla lista dei cedibili. Considerato che a settembre compierà 30 anni, nel prossimo calciomercato la Juventus avrà difatti l’ultima possibilità di incassare una cifra consistente dalla dismissione del cartellino dell’esterno brasiliano che in tre anni è stato più croce che delizia. Tra i 30 e i 35 milioni di euro la cifra che i bianconeri puntano a incassare dall’ex Bayern Monaco, che ha chiuso anzitempo il campionato, e quasi sicuramente sarà out per la gara di Champions col Lione del prossimo 7 agosto, a causa della lesione di secondo grado a carico del muscolo adduttore lungo della coscia destra rimediata contro l’Udinese.

Calciomercato Juventus, da Douglas Costa a Traore: cifra shock

Dal Paris Saint-Germain al Manchester City fino all’Atletico Madrid, le potenziali pretendenti al classe ’90 di Sapucaia do Sul sono tutte prestigiose e in grado volendo di soddisfare le richieste della società presieduta da Andrea Agnelli. L’erede potrebbe arrivare dall’Inghilterra, nello specifico dal Wolverhampton che all’ultima giornata di Premier ha mancato la qualificazione alla prossima Europa League. Il nome è da tempo sul taccuino di Paratici: Adama Traore. Il 24enne esterno spagnolo, autore quest’anno di 6 gol e 12 assist nonché in generale di prestazioni che hanno attirato su di lui l’interesse di molti grandi club, è valutato non meno di 50 milioni di euro, una cifra che la Juventus proverebbe ad abbassare attraverso l’inserimento di una contropartita tecnica. Magari di Aaron Ramsey, assai deludente nel post lockdown e tutt’altro che incedibile per i bianconeri. Preso a zero l’anno scorso, il gallese è già nel mirino dei ‘Wolves’ e ha una valutazione di 28 milioni. Tra lui, Douglas Costa e Traore il giro d’affari con la Juve protagonista toccherebbe i 113 milioni.

