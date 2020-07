Calciomercato Juventus, CR7 ‘scippa’ il Barcellona | Offerta super!

Dopo l’ennesimo trionfo in Serie A la Juventus è già proiettata alla sfida di Champions con il Lione con un occhio sempre al calciomercato

Sarà un mese di agosto davvero incandescente tra la Champions League e le numerose trattative di calciomercato in vista della prossima stagione. Dopo aver vinto l’ennesimo campionato di Serie A, il club bianconero potrebbe piazzare altri colpi davvero importanti dopo lo scambio con il Barcellona tra Pjanic e Arthur.

Calciomercato Juventus, pista Dembele: Cristiano spinge per il suo acquisto

Come svelato dal portale spagnolo “Don Balon” la stessa società italiana avrebbe messo nel mirino già da tempo l’esterno offensivo del Barcellona Ousmane Dembele, che non ha conquistato minimamente la piazza blaugrana a causa dei numerosi infortuni rimediati nelle ultime stagioni e lo stesso Messi spingerebbe per la cessione. Tanti problemi fisici che hanno condizionato il rendimento del francese, che ora sarebbe pronto anche per una nuova avventura della sua giovane carriera.

In caso di addio di Federico Bernardeschi e Douglas Costa, la Juventus potrebbe pensare proprio all’ex Borussia. Per l’operazione si sarebbe anche interessato lo stesso Cristiano Ronaldo con il club bianconero che non andrebbe oltre i 90 milioni di euro, una cifra che farebbe così vacillare lo stesso Barcellona.

La Juventus continua a lavorare in ottica futura con colpi davvero entusiasmanti in vista della prossima stagione, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo.

