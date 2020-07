Il calciomercato dell’Inter potrebbe vedere novità importanti per quanto riguarda la permanenza di Antonio Conte: arriva la richiesta di Suning

Un’ultima sfida delicatissima in casa dell’Atalanta per consolidare il secondo posto. In casa Inter resta l’Europa League nel mirino, anche se in primo piano resta il calciomercato estivo con Marotta a caccia di possibili rinforzi. In tal senso, il gruppo Suning starebbe avanzando una richiesta ‘scomoda’ ad Antonio Conte: ecco di cosa si tratta.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, nome shock per l’attacco | Le ultime

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, colpo in Serie A | Si è promesso a Conte!



Calciomercato Inter, c’è l’ultimatum: Conte in bilico

Secondo quanto riportato da ‘Tuttosport’ vi sarebbe una moderata soddisfazione per la crescita dell’Inter rispetto alla squadra allenata da Spalletti. Miglior difesa del campionato a 90′ dalla fine e tra i primi tre attacchi. Con i 3 punti contro l’Atalanta, inoltre, Conte eguaglierebbe gli 82 punti dell’Inter del ‘Triplete’. Tutto ció, peró, potrebbe non bastare.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Il gruppo Suning si aspetta ottimi risultati in campo internazionale, probabilmente con la vittoria dell‘Europa League considerata alla portata della squadra allestita per Conte. In caso di fallimento, potrebbe arrivare il clamoroso esonero del tecnico pugliese.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, addio Lautaro | Assalto Barcellona a una condizione

Marotta, in tal senso, si fionderebbe prepotentemente su Massimiliano Allegri accostato all’Inter già nelle ultime settimane

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, addio Lautaro | Assalto Barcellona a una condizione