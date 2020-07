Calciomercato Inter, niente colpaccio | Si è offerto al Barcellona!

Uno dei maggiori obiettivi dell’Inter potrebbe lasciare il proprio club, ma non per sbarcare a Milano: il giocatore si è offerto al Barcellona.

Con i maggiori campionati europei che stanno per completarsi, ormai manca solamente la Serie A, i grandi club stanno iniziando a muoversi sul mercato. Prima ci sarà da completare la scalata alla Champions League, poi si partirà praticamente subito con la nuova stagione. Per questo motivo, bisognerà lavorare in maniera rapida ed efficace nella prossima finestra di calciomercato: Marotta ha le idee chiare. L’Inter è pronto a dare l’assalto ad uno dei migliori giocatori degli ultimi anni, che sembra sempre più indirizzato a lasciare il proprio club. Dalla Spagna, però, rivelano che si sarebbe già offerto al Barcellona.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato, UFFICIALE: resta in Serie A | L’allenatore ha firmato!

Calciomercato Inter, Alaba sfugge a Marotta | Si è offerto al Barcellona!

Le frizioni fra Bayern Monaco e Alaba per il rinnovo hanno subito catturato l’attenzione dell’Inter. Beppe Marotta, infatti, vorrebbe riuscire a mettere le mani sul calciatore austriaco per regalarlo ad Antonio Conte. Alaba sarebbe uno straordinario jolly, capace di giocare sia sugli esterni che come interno di centrocampo. Il problema più grande, però, sarebbe la volontà del calciatore del Bayern: secondo quanto rivelato da ‘Sport’, Alaba si sarebbe offerto al Barcellona.

I catalani sono sulle tracce dell’esterno bavarese da almeno due stagioni, ma non sono mai riusciti a convincere il Bayern. Con il contratto in scadenza nel 2021 e le trattative per il rinnovo che sembrano essersi arenate, potrebbe essere l’anno giusto per strappare Alaba dal club tedesco. L’austriaco avrebbe scelto Barcellona come prossimo capitolo della propria carriera, niente da fare per l’Inter.

Alaba è pronto a lasciare il Bayern Monaco, ma niente Inter: l’austriaco si sarebbe offerto al Barcellona.

