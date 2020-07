Serie A, scontro con un compagno | Può saltare il ritorno di Champions

Arriva l’infortunio beffa a causa di uno scontro con un compagno: il giocatore potrebbe saltare il ritorno degli ottavi di Champions League

Il Napoli è crollato a ‘San Siro’ ieri sera perdendo per 2-0 contro l’Inter anche se la sconfitta è indolore. I partenopei infatti sono già qualificati alla prossima Europa League e il piazzamento in Serie A non ha più un ruolo importante visto che l’obiettivo Champions League è ormai sfumato da diverso tempo.

Da Milano, però, arriva una brutta notizia per quanto riguarda la difesa. Nikola Maksimovic si è infortunato nel secondo tempo per uno scontro fortuito con il compagno Koulibaly e nelle prossime ore sarà monitorato per avere una situazione più dettagliata sugli eventuali tempi di recupero.

Rino Gattuso spera di recuperare il difensore in vista del ritorno di Champions contro il Barcellona visto che dovrà già fare a meno di Kostas Manolas.