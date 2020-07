Douglas Costa verso l’addio alla Juventus. I campioni d’Italia potrebbero metterlo sul piatto per strappare il sì del Milan per Theo Hernandez

Nuovo infortunio per Douglas Costa. Ancora una stagione sfortunata per il brasiliano della Juventus, ko per la sfida scudetto contro la Sampdoria e anche per il ritorno in campo in Champions League contro il Lione. L’ex Bayern e Shakhtar rischia di aver terminato in anticipo l’esperienza a Torino, considerando il susseguirsi di rumors sul proprio conto e un eventuale futuro lontano dalla ‘Vecchia Signora’.

Juventus, scambio col Milan: carta Douglas Costa per l’assalto a Theo Hernandez

Douglas Costa è uno dei sacrificabili nella lista del CFO Paratici e ha diversi estimatori soprattutto in Premier League. Tra queste c’è anche il Manchester City dell’estimatore Guardiola, anche se al momento non sono pervenute offerte concrete alla Juve. Oltre all’ipotesi estero, potrebbe svilupparsi però un nuovo scenario per il nazionale verdeoro. Ovvero una permanenza in Italia e una possibile destinazione Milan, con la ‘Vecchia Signora’ che lo utilizzerebbe come pedina di scambio per arrivare a Theo Hernandez. Il francese piace e non poco a Paratici e in bianconero potrebbe rimpiazzare Alex Sandro, che a sua volta può essere la chiave per sbloccare con il Chelsea l’affare Jorginho, pupillo di Sarri. La Juventus per Theo punterebbe ad uno scambio alla pari, cercando di valutare i due giocatori 45-50 milioni di euro per registrare così delle corpose plusvalenze. Douglas Costa in rossonero dovrebbe però spalmarsi l’ingaggio, rispetto ai 6 milioni di euro all’anno che percepisce attualmente a Torino fino al 2022.

Un’operazione che sarebbe comunque complicata da imbastire, soprattutto per la volontà del Milan di non privarsi di uno degli alfieri cardine dello scacchiere di Pioli.

