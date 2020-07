Coronavirus, un altro caso in Spagna | Positivo un giocatore del Saragozza

Dopo la positività di Mariano Diaz e del giocatore del Siviglia, ecco un nuovo caso di Coronavirus in Spagna: positivo un giocatore del Real Saragozza.

Sono giornate concitate in Spagna sul fronte Coronavirus. Negli ultimi giorni, infatti, sono state riscontrate nuove positività all’interno dell’Almeria e del Siviglia. Inoltre, nella giornata di ieri, il Real Madrid ha annunciato che Mariano Diaz è risultato positivo negli ultimi test. Nella giornata di oggi, poi, è arrivato il comunicato del Real Saragozza: il club iberico ha dato notizia di una positività al ‘COVID-19’ fra i calciatori della Prima Squadra.

LEGGI ANCHE >>>Coronavirus, UFFICIALE: giocatore positivo nel Siviglia

Coronavirus, positivo un giocatore del Saragozza | Il comunicato

Il Real Saragozza ha comunicato tramite una nota ufficiale che un calciatore della Prima Squadra è risultato positivo al Coronavirus. “La mattina di questo mercoledì, dopo aver sviluppato le sessioni di test svolte lunedì e martedì, una delle persone che non avevano superato il test ha riscontrato diversi sintomi compatibili con la malattia. Ha contattato immediatamente il capo dei servizi medici del Real Saragozza, che ha fissato un nuovo controllo in un centro sanitario della capitale argonese”. Il giocatore, la cui identità non è stata rivelata, si trova attualmente in isolamento presso il proprio domicilio.

RM

