Calciomercato, niente Serie A | ”Non lo vuole nessuno”

Nelle ultime settimane alcune squadre della Serie A sembrerebbero aver messo nel mirino lo stesso giocatore: il giornalista Matteo Caronni smentisce tutto

Il calciomercato in Serie A inizia ad entrare nel vivo, con le squadre che cercano di assicurarsi i migliori talenti in circolazione. Dall’Inghilterra spunta l’occasione Jan Vertonghen per le big italiane, che potrebbero prenderlo a parametro zero. Il giornalista Matteo Caronni smentisce l’arrivo in Italia, sostenendo che ”nessuno lo vuole”.

Potrebbe interessarti anche >>> Serie A, scontro con un compagno | Può saltare il ritorno di Champions

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, super colpo a centrocampo | Ecco il prezzo

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, rescissione a sorpresa | Addio anticipato

Calciomercato, Caronni duro su Vertonghen: ”È un pipp…”

Dopo otto anni con la maglia del Tottenham, Jan Vertonghen lascia il Tottenham. Una decisione sicuramente sofferta, che però stimola il difensore a nuove esperienze. Il calciatore nelle ultime settimane è stato spesso accostato alle big italiane come Juventus, Inter, Milan e Roma. A smorzare le voci su un possibile arrivo del centrale in Italia è il giornalista Matteo Caronni.

Durante un’intervista a ‘Top Calcio 24’, il giornalista ha dichiarato che il difensore belga non arriverà alla Juventus, all’Inter o al Milan. ”Il motivo è che è un pipp…”. Dichiarazioni molto forti sul difensore con esperienza internazionale sul quale l’interesse delle big italiane sarebbe concreto. Esternazioni che sicuramente faranno discutere nei prossimi giorni.

Potrebbe interessarti anche >>> Calciomercato Juventus, erede Higuain | ‘Scontro’ Sarri-società