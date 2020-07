Calciomercato Juventus, super colpo a centrocampo | Ecco il prezzo

La Juventus si muove per il prossimo anno con un colpo top che potrebbe arrivare nel calciomercato estivo: cifre e dettagli

Una Juventus che non vuole fermarsi e, dopo aver messo in bacheca il nono scudetto consecutivo, guarda al calciomercato estivo. Numerosi i nomi sulla lista del CFO bianconero Fabio Paratici con un top player in particolare che potrebbe approdare a costi più contenuti che in passato. Tutti i dettagli.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, rescissione a sorpresa | Addio anticipato

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, erede Higuain | ‘Scontro’ Sarri-società

Calciomercato, Juventus in agguato: colpo in saldo

In scadenza il 30 giugno 2021 e con la voglia di provare una nuova avventura, Thiago Alcantara avrebbe ormai deciso di lasciare il Bayern Monaco. Il talento spagnolo, stando a quanto riportato dal portale tedesco ‘Bild’, dovrebbe salutare la Bundesliga in estate.

Per tutte le ultime notizie di giornata CLICCA QUI!

Juventus in primissima fila per il giocatore che, vista la scadenza tra meno di un anno, viene valutato ‘solo’ 30 milioni di euro. In casa Bayern è già caccia al possibile sostituto con Thiago che partirebbe solo dopo la chiusura per il suo erede.

LEGGI ANCHE >>>Juventus, sorpresa Douglas Costa | Scambio con una big di Serie A

Il centrocampista ha accumulato in stagione 36 presenze con il club bavarese, con 3 reti e 2 assist vincenti.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, si scalda la pista Lacazette | Ecco perché!

LEGGI ANCHE >>>Juventus, Arthur dimentica il Barcellona | Assenza e ‘guerra’ con la società