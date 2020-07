Calciomercato Roma, ormai è già un ex | C’è lo scambio con il Napoli

Calciomercato Roma, ormai Cengiz Under è considerato già un ex: c’è lo scambio con il Napoli, occhio alle contropartite degli azzurri

Ormai considerato già un ex dai giallorossi, Cengiz Under è pronto a lasciare la Roma nel corso della prossima sessione di mercato. Sul piatto c’è l’offerta del Napoli, che già l’anno scorso aveva fatto sul serio per l’esterno turco. Come rivelato dalla redazione di Calciomercato.it, la trattativa potrebbe entrare nel vivo a partire dalle prossime caldissime settimane. De Laurentiis e il DS Giuntoli lavorano ai fianchi dei giallorossi, bisognosi di una cessione illustre per risanare il bilancio. E l’ipotesi di un nuovo scambio, dopo quello Manolas-Diawara dello scorso anno, prende sempre più quota.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Inter, nome shock per l’attacco | Le ultime

Roma, c’è la proposta del Napoli per Under: queste le contropartite sul tavolo

Forte dell’accordo già raggiunto con il turco (quinquennale da tre milioni di euro per le prossime cinque stagioni), il Napoli cerca pazientemente l’accordo giusto anche con la Roma. Secondo quanto riportato da Calciomercato.it, gli azzurri avrebbero messo sul piatto i cartellini di Ospina e Malcuit per aggiudicarsi quello di Under. I giallorossi avrebbero gradito quello di Milik, ma il polacco ormai è proiettato solo ed esclusivamente verso l’ipotesi Juventus. Ragion per cui, la Roma starebbe ragionando sul da farsi: le due contropartite proposte dal Napoli scaldano parzialmente i giallorossi, che vorrebbero arrivare ad una valutazione di 30-35 milioni totali per l’affare Under. Il Napoli, dalla sua, resta alla finestra, osservando con attenzione anche le sorti del ‘pallino’ Veretout, l’anno scorso vicinissimo agli azzurri, prima di approdare proprio in giallorosso.

LEGGI ANCHE >>>Calciomercato Juventus, addio Higuain | Intreccio con Immobile

Attenzione, dunque, all’asse Roma-Napoli: dopo poco più di un anno, potrebbe tornare a scaldarsi, con Under ormai già proiettato all’idea di un futuro in azzurro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, colpo in Serie A | Si è promesso a Conte!

Coronavirus, UFFICIALE: giocatore positivo nel Siviglia

Calciomercato Juventus, super colpo a centrocampo | Ecco il prezzo