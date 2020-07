Calciomercato Milan, tentativo di fuga | Si è proposto a Barça e Real!

Il Milan è pronto ad esaudire le richieste di Pioli per la prossima stagione, ma intanto un rossonero si sarebbe offerto a Real Madrid e Barcellona.

La conferma di Stefano Pioli in panchina anche per l’anno prossimo, ha dato maggiori certezze al futuro del Milan. Il tecnico emiliano è riuscito a riportare una stabilità che mancava da anni in rossonero ed il ‘Diavolo’ ha macinato punti nel post lockdown. Adesso la società è pronta ad accontentare Pioli sul mercato, costruendo la rosa della prossima stagione seguendo i suoi dettami. Intanto, però, una delle stelle del Milan si sarebbe proposto al Real Madrid e al Barcellona.

Calciomercato Milan, Paquetà verso l’addio | Si è offerto alle spagnole

Secondo quanto rivelato da ‘Don Balon’, Lucas Paquetà vorrebbe lasciare il Milan al termine della stagione e si sarebbe offerto a Real Madrid e Barcellona. Il trequartista brasiliano, il cui impatto col mondo rossonero era stato pirotecnico, non è riuscito a trovare continuità con il club meneghino ed è reduce da una stagione difficile. L’idea di cambiare aria sembra essere quella che ha maggiormente convinto l’ex Flamengo, a cui piacerebbe avere una possibilità nelle due big della Liga. In Spagna, in effetti, Paquetà godere di spazi più ampi e di tempi più adatti alle sue doti tecniche.

Al momento, però, né Real né Barcellona sembrano essere interessate al brasiliano. Per Paquetà sembra prospettarsi una finestra di mercato complicata, perché dovrà cercare un compratore disponibile ad accontentare le richieste del Milan. Non un passaggio semplice nel mercato che si sta delineando post ‘Covid-19’. Una possibilità potrebbe essere quella che il Milan lo inserisca in un’operazione di scambio, che accontenterebbe tutti.

Paquetà prova la fuga da Milano e si offre a Real e Barcellona: secco ‘no’ di risposta da parte dei due club iberici.

RM

