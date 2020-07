Calciomercato Juventus, addio Sarri | Futuro italiano, ma non è Allegri

Juventus, futuro Sarri sempre più in bilico: la dirigenza avrebbe comunicato l’addio. Come sostituto favorito un italiano, ma non Allegri

Nonostante la vittoria del campionato, il futuro di Maurizio Sarri alla Juventus potrebbe dipendere soprattutto dalla vittoria della Champions League. Anche la stessa conquista della coppa europea potrebbe non bastare. Ne sono sicuri a ‘Top Calcio 24’, in particolare il giornalista Matteo Caronni ha svelato un clamoroso retroscena.

Calciomercato Juventus, erede Sarri: i nomi

La dirigenza bianconera avrebbe infatti già comunicato a Sarri che non sarà l’allenatore nella prossima stagione. Il rapporto tra i calciatori e il tecnico sarebbe ormai logorato e non più ricostruibile. Ecco dunque che la Juventus punterebbe su altri profili.

Niente da fare però per i sogni Zidane e Guardiola: sarebbe troppo difficile liberarli e troppo elevato anche l’esborso economico da versare. Ecco dunque che il profilo sarebbe quello di un allenatore italiano. “Non c’è sufficiente tempo per trattare con allenatori top come Zidane e Guardiola. Più facile arrivare a Spalletti o Simone Inzaghi. Niente ritorno di Allegri” ha rivelato Caronni.

Da non escludere però nemmeno l’ipotesi Andrea Pirlo: “Il nome di Pirlo alletta particolarmente Andrea Agnelli, che sta pensando a lui per la panchina della prima squadra” ha svelato Caronni.

