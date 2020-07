Higuain si prepara a salutare la Juventus nel calciomercato estivo: Sarri e la dirigenza bianconera hanno visioni differenti

Il nono scudetto di fila sposta i pensieri, in casa Juventus, alla stagione che verrà. Il calciomercato estivo può portare diverse novità alla squadra bianconera a partire dal prossimo attaccante che guiderà il reparto offensivo. Con Higuain vicinissimo all’addio, avanza il discorso legato all’erede: possibile scontro Sarri-Juventus.

Calciomercato Juventus, post Higuain: Sarri ‘perplesso’

Secondo quanto riportato da ‘Don Balon’, Gonzalo Higuain rescinderà con la Juventus per accasarsi nuovamente in Spagna. Sul ‘Pipita‘, arrivato per 94 milioni di euro nell’estate 2016 dal Napoli, ci sarebbe il forte interesse di Valencia e Siviglia. Con l’argentino ormai alla porta, il nome caldo rimane sempre quello di Arek Milik. L’attaccante del Napoli è un bomber diverso rispetto all’ex Real Madrid, più punta pura che centravanti di manovra.

Il presidente dei partenopei De Laurentiis lo valuta non meno di 70 milioni di euro e per l’ex Ajax potrebbe ‘scoppiare’ un vero e proprio scontro. La Juventus è convinta di scommettere sul classe 1994 mentre Sarri non sarebbe poi entusiasta. L’allenatore riconosce le doti realizzative di Milik ma vorrebbe un attaccante in grado di ‘far giocare’ la squadra oltre ad essere un buon terminale offensivo.

L’allenatore è però con le spalle al muro visto che, nonostante lo scudetto, resta in forte discussione per l’anno prossimo. Nel caso in cui Sarri si ‘opponesse’ all’approdo di Milik, per la Juventus il tecnico potrebbe anche dimettersi.

